Folle Carnevale dei bambini al Piazzo, piazza Cisterna in festa FOTO

Piazza Cisterna al Piazzo si è trasformata oggi, 21 febbraio, in un tripudio di colori, sorrisi e maschere per il Folle Carnevale dei bambini. L’iniziativa ha attirato numerose famiglie e piccoli partecipanti, rendendo l’atmosfera vivace e gioiosa.

L’evento ha visto la presenza delle maschere storiche della città di Biella, che hanno animato la giornata tra giochi, coriandoli e musica, contribuendo a far vivere ai bambini un vero Carnevale in piena tradizione locale.

“Sono molto soddisfatto della partecipazione – ha commentato l’assessore agli Eventi Edoardo Maiolatesi – non mi aspettavo così tanta gente, è stata una giornata davvero speciale per la comunità.”

Un pomeriggio dedicato alla fantasia, alla socialità e al divertimento dei più piccoli, confermando l’importanza di iniziative che uniscono cultura, tradizione e festa nel cuore del Piazzo.