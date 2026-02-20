Sagliano, rifiuti abbandonati nel rio Morezza, il sindaco tuona: “Grave e irrispettoso episodio” FOTO

Una situazione di grave degrado ambientale è stata riscontrata nei giorni scorsi lungo il Rio Morezza, nel comune di Sagliano Micca, dove sono stati rinvenuti numerosi sacchi di rifiuti e materiali abbandonati a ridosso del corso d’acqua. Il ritrovamento è avvenuto durante i controlli effettuati dal Comune nell’ambito delle attività di monitoraggio e messa in sicurezza del rio, interventi programmati per prevenire criticità idrauliche, garantire il corretto deflusso delle acque e tutelare il territorio.



“La presenza dei rifiuti, oltre a rappresentare un danno ambientale evidente, costituisce un potenziale rischio anche sotto il profilo della sicurezza – riporta il Comune in una nota - In caso di piogge intense o piene, materiali di questo tipo possono ostacolare il deflusso dell’acqua, contribuendo a creare situazioni di pericolo”.



A seguito del rinvenimento, il Comune ha provveduto a segnalare l’episodio ai militari dell'Arma e ai Carabinieri Forestali, che hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono illecito dei rifiuti. Sono in corso verifiche e sopralluoghi finalizzati a raccogliere elementi utili alle indagini. L’amministrazione comunale sottolinea come episodi di questo genere non rappresentino soltanto un atto di inciviltà, ma un comportamento che danneggia l’intera comunità, compromette il decoro del territorio e mette a rischio l’equilibrio ambientale di un’area naturale di valore per la Valle Cervo.



Il sindaco di Sagliano Micca, Alessandro Blotto, si è espresso così: “Siamo di fronte a un episodio grave e profondamente irrispettoso nei confronti dell’ambiente e della comunità. Il Comune sta investendo risorse e impegno per la messa in sicurezza del Rio Morezza e per la tutela del territorio, e trovare rifiuti abbandonati proprio durante questi controlli è un fatto che amareggia e che non possiamo tollerare. Chi compie questi gesti non danneggia soltanto il paesaggio ma mette concretamente a rischio il territorio e il lavoro di prevenzione che viene portato avanti. Confidiamo nell’operato delle forze dell'ordine affinché i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni”.



L’amministrazione rivolge inoltre un appello alla collaborazione dei cittadini: “La tutela dell’ambiente è un impegno che riguarda tutti. Segnalare tempestivamente situazioni sospette, comportamenti scorretti o abbandoni di rifiuti significa contribuire in modo concreto alla difesa del territorio e della sicurezza della comunità. Il Comune continuerà nelle attività di monitoraggio e negli interventi previsti per la sicurezza del Rio Morezza, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di degrado, salvaguardare l’ambiente e garantire la sicurezza del territorio”.