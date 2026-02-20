Biella, via Italia di nuovo piena di cicche e deiezioni. Moscarola: “La maleducazione regna sovrana”

“Questa mattina sono andato a fare un sopralluogo per vedere la nuova bellissima via Italia. Pensavo che almeno la pavimentazione appena fatta inducesse un comportamento migliore da parte di molti maleducati possessori di animali. Invece nulla… la via appena rifatta è tornata ad essere un pisciatoio per animali come prima”. Lo riporta l'assessore del comune di Biella Giacomo Moscarola sui propri canali social.

E aggiunge: “Vedo che la maleducazione regna davvero sovrana purtroppo. Si ricorda che l'articolo 24 del regolamento di Polizia Urbana sanziona fino a 300 euro chi non raccoglie le deiezioni animali e non pulisce il suolo anche da quelle liquide. Io credo che la Polizia Locale debba svolgere altri e ben più importanti compiti ma considerata l'ignoranza e la maledizione di taluni, si dovrà effettuare un puntuale controllo. Pensavo che certe questioni si potessero risolvere con intelligenza e buonsenso senza dover arrivare alle multe. Stesso discorso per le cicche di sigarette. La via è già piena: ma possibile che si debba essere così maleducati”.