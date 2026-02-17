Pralungo, dimezzate le carte d’identità cartacee: mancano ancora 300 cittadini all'appello

Dal momento in cui, nel comune di Pralungo, è iniziato il progetto per la sostituzione delle carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il numero dei documenti tradizionali è stato dimezzato. Tuttavia, restano ancora circa 300 cittadini in possesso della vecchia carta.
Si ricorda che tutte le carte d’identità cartacee scadranno definitivamente il 3 agosto 2026. L’amministrazione invita quindi i cittadini che non avessero ancora provveduto a richiedere la CIE a prendere appuntamento al più presto.
Per fissare un appuntamento è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 334.1083218. Si raccomanda di non attendere le ultime settimane, poiché gli uffici comunali potrebbero non riuscire a soddisfare tutte le richieste in tempo utile.