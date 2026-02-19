Cossato, firmato il comodato gratuito per la sede dei Vigili del Fuoco volontari di via Amendola

Nella mattinata odierna giovedì 19 febbraio, presso il Palazzo del Governo, alla presenza del Prefetto Scalfaro è stato sottoscritto tra il Comune di Cossato ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali siti in Cossato, via Amendola, destinati a sede del Distaccamento Volontari dei Vigili del Fuoco.

Nell’occasione il Sindaco di Cossato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella hanno espresso un sentito ringraziamento al Prefetto Scalfaro per l’attenzione riservata al tema e per la preziosa e fattiva collaborazione che ha consentito di giungere all’odierna stipula. Il Sindaco Moggio ha evidenziato l’importanza di mantenere sul territorio tale presidio rivolgendo un profondo apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui i Vigili del Fuoco operano quotidianamente nei diversi scenari di soccorso.

Il Prefetto ha rimarcato il grande valore delle sedi volontarie nel garantire la sicurezza dei territori anche più difficilmente raggiungibili e nel promuovere i valori fondamentali della solidarietà e dell’altruismo, esprimendo la propria gratitudine al Corpo dei Vigili del Fuoco, professionisti dell’emergenza e del soccorso pubblico. L’odierna sottoscrizione, ha aggiunto il Prefetto, è testimonianza concreta dell'importanza di una proficua e sinergica collaborazione istituzionale a tutela della pubblica incolumità.