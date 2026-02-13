Andrea Bertoli pubblica “Parti”: il collettivo Lemura riparte da Biella

Esce oggi, 13 febbraio 2026, “Parti”, il nuovo disco di Lemura, progetto nato a Biella nel 2012 come collettivo e oggi coincidente con la figura del fondatore Andrea Bertoli. L’album apre una trilogia dedicata al tema del viaggio, inteso come percorso interiore e trasformazione personale.

«Nel disco ho esplorato la mia parte più nascosta – racconta Bertoli – attraversando gli alti e bassi di una vita. Mi sono salutato, abbracciato e sono partito, senza sapere dove andare: questo è per me “Parti”».

Nove le tracce – da Assurdo a Scai – in un lavoro che fonde rock e pop sperimentale, indie destrutturato ed elettronica ambientale, intrecciando riferimenti internazionali e suggestioni del cantautorato italiano. Strumenti analogici, nastri, loop e sintetizzatori costruiscono un ambiente sonoro intimo e introspettivo.

Registrato e prodotto da Andrea Bertoli con Kono Dischi, il disco ha coinvolto diversi musicisti e collaboratori del collettivo biellese. “Parti” si presenta come il primo capitolo di un percorso musicale che unisce scrittura personale e sperimentazione, trasformando l’interiorità in racconto sonoro.