Biella, al via serate formative sulla salute per la popolazione

Il comune di Biella, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella, promuove un ciclo di quattro serate formative dedicate alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare e formare la popolazione su importanti tematiche di salute e prevenzione. Gli incontri saranno organizzati in presenza presso la Sala Convegni del Fondo Edo ed Elvo Tempia, in Via Malta n° 3 a Biella, sempre alle 21, ed è prevista la partecipazione attiva del pubblico attraverso domande e momenti di confronto diretto con gli specialisti.

L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire argomenti di grande attualità attraverso l’intervento di specialisti qualificati, che affronteranno in modo chiaro e accessibile temi legati al benessere, alla prevenzione e alla cura.

Le serate si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1ª Serata – 26 Febbraio 2026

Tema: “Cuore e diabete: una relazione pericolosa”

Relatori:

Dott. Andrea Cerutti – Specialista in Cardiologia

Dott. Franco Travaglino – Specialista in Endocrinologia

2ª Serata – 12 Marzo 2026

Tema: “Dai dolori articolari alle protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla”

Relatore:

Dott. Alberto Siclari – Specialista in Ortopedia

3ª Serata – 16 Aprile 2026

Tema: “Allergie e dintorni: proviamo a fare chiarezza”

Relatore:

Dott.ssa Giuseppina Zanierato – Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica, Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio

4ª Serata – 14 Maggio 2026

Tema: “Le malattie della bocca e dei denti: prevenzione e cura”

Relatori:

Dott. Franco Motta – Odontoiatra, Chirurgia Maxillo-Facciale

Dott. Mauro Carrer – Odontoiatra

Il ciclo di incontri si inserisce in un più ampio progetto di educazione sanitaria e prevenzione, volto a rafforzare la consapevolezza della comunità su temi fondamentali per la salute pubblica.

Come sottolinea l’Assessore Domenico Gallello del Comune di Biella: “Queste serate formative rappresentano un’importante opportunità per la nostra comunità, perché permettono ai cittadini di ricevere informazioni corrette e approfondite direttamente da esperti. Promuovere la cultura della prevenzione significa investire nella salute e nel benessere collettivo, rafforzando il legame tra istituzioni e territorio, migliorare l’accesso a informazioni sanitarie chiare, corrette e scientificamente validate, rafforzare il rapporto tra professionisti sanitari e cittadini”.