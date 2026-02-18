Banca Sella: accordo con Visa per misurare la sostenibilità degli acquisti

Banca Sella e Visa rafforzano la loro partnership siglando un accordo pluriennale per il lancio di nuovi servizi nell’ambito dei pagamenti digitali con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza delle famiglie e promuovere scelte di consumo più consapevoli e sostenibili.

L’intesa, tra le prime del suo genere in Italia, consentirà a Banca Sella di introdurre nuove funzionalità digitali avanzate accessibili tramite app, con particolare attenzione agli aspetti ESG e con un focus sulla sostenibilità ambientale, grazie all'integrazione delle tecnologie della piattaforma Tink di Visa e degli insights sulla sostenibilità alimentati dall’IA fornite da Clarity AI.

I clienti di Banca Sella potranno così conoscere l'impatto ambientale dei propri acquisti effettuati con carte, inclusa la misurazione stimata delle emissioni di CO₂ generate, e ricevere al contempo indicazioni mirate per aumentare la consapevolezza ambientale e favorire scelte di consumo più responsabili e sostenibili.

A ciascun pagamento effettuato viene infatti associata una specifica categoria merceologica e, anche grazie ad un questionario sulle abitudini di consumo del cliente e all’utilizzo di algoritmi avanzati e modelli di intelligenza artificiale, è possibile stimare il quantitativo di CO₂ prodotto da ogni singola transazione. L’esito di questa analisi viene presentato con un indicatore chiaro e facilmente consultabile dal cliente direttamente nella sezione dell’app dedicata al monitoraggio delle proprie spese.

Secondo lo studio "New Analysis Shows ecolytig's Proven Impact" conndotto da Clarity AI, basato sui dati trimestrali di diverse banche a livello globale, una maggiore consapevolezza e educazione dei clienti, insieme ai potenziali cambiamenti comportamentali associati all’utilizzo della soluzione di Clarity AI, potrebbero contribuire a una riduzione stimata delle emissioni di CO₂ fino a circa il 13% per utente.

“Questa partnership rappresenta un ulteriore sviluppo nel percorso di Banca Sella verso un’innovazione responsabile dei servizi di pagamento. L’obiettivo è di mettere a disposizione dei clienti soluzioni che migliorano l’esperienza quotidiana e, allo stesso tempo, favoriscono una maggiore consapevolezza sull’impatto delle scelte di spesa, coerentemente con l’impegno del gruppo a favore della sostenibilità e di un utilizzo responsabile dei servizi finanziari” ha commentato Andrea Pozzi, Head of Products & Revenues di Banca Sella.

"Con questo nuovo accordo riaffermiamo il nostro impegno per la continua innovazione dei pagamenti digitali nel Paese" ha sottolineato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. "Siamo lieti di rafforzare la nostra sinergia con un partner come Banca Sella, con il quale condividiamo da sempre una visione incentrata sul valore per il cliente e sulla capacità di fornire strumenti innovativi e sicuri per affrontare le sfide digitali e ambientali dei prossimi anni".



