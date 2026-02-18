Biella, c'è la data delle elezioni per il presidente della Provincia

C'è una data per l'elezione del presidente della Provincia di Biella: sarà domenica 29 marzo, dalle 8 alle 20. Salvo sorprese, e in attesa della piena ufficialità, i candidati sarebbero due: da una parte il presidente uscente (nonché primo cittadino di Occhieppo Superiore) Emanuele Ramella Pralungo; dall'altra, invece, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio di Biella, istituito presso la sede della Provincia, sita in Biella, in via Quintino Sella 12 (con ingresso da Piazza Unità d’Italia), nella sala del consiglio per i comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena.

Sarà presente anche il seggio di Valdilana (in località Valle Mosso), istituito presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in via G. Mazzini 3, per i comuni di: Ailoche, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Strona, Ternengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zumaglia.

Gli elettori che alle 20 si troveranno ancora nei locali del seggio elettorale saranno ammessi a votare. Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle 8 del giorno successivo alla votazione. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Biella.