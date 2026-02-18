Biella, ultimi giorni per i corsi gratuiti di Città Studi per i giovani in obbligo scolastico e formativo

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media è una scelta fondamentale per costruire un futuro lavorativo stabile e ricco di opportunità. In un mercato del lavoro in continua trasformazione, possedere competenze pratiche e aggiornate può davvero fare la differenza. Per questo motivo Città Studi Biella attiverà per l’anno formativo 2026/27 corsi completamente gratuiti, finanziati dalla Regione Piemonte, rivolti ai giovani in obbligo scolastico e formativo tra i 14 e i 24 anni.

Le proposte formative includono un percorso triennale per Operatore delle Produzioni Alimentari, articolato in due indirizzi distinti ma complementari. Il primo indirizzo è dedicato alla valorizzazione dei prodotti territoriali e da forno: gli studenti verranno formati sulle tecniche di lavorazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio, acquisendo competenze spendibili in panifici, laboratori alimentari, gastronomie e strutture di trasformazione. Il secondo indirizzo si concentra invece sull’allestimento di sala e bar, con una preparazione mirata all’accoglienza del cliente, alla cura del servizio e alla presentazione dei piatti, per operare con professionalità in ristoranti, caffetterie e strutture ricettive.

Inoltre, Città Studi propone un corso biennale per Operatore Informatico, pensato per fornire conoscenze pratiche e teoriche su elettronica di base, assemblaggio e manutenzione di PC, installazione e gestione di software, amministrazione di reti e gestione dei dati; il programma include inoltre attività legate allo sviluppo web e a nuove applicazioni nei settori del Metaverso e del gaming, offrendo concrete prospettive di inserimento in un comparto in forte espansione.

I corsi combinano formazione in aula e attività pratiche in azienda: sono previste fino a 600 ore di stage che permettono agli studenti di mettere in pratica quanto appreso e di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro. Al termine dei percorsi gli allievi otterranno una Qualifica Professionale di II livello riconosciuta a livello nazionale, equivalente a quella rilasciata dagli Istituti professionali statali, che consente anche di proseguire gli studi con il quarto anno di Formazione Professionale per il conseguimento del diploma.

Si segnala che per gli allievi provenienti dalla scuola secondaria di primo grado sono in scadenza i termini per la preiscrizione: la proroga ministeriale fissa il termine al 21 febbraio 2026 alle 20 tramite la piattaforma Unica (Iscrizioni on line). Per procedere alla preiscrizione è possibile utilizzare il portale del Ministero all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni; il codice dell’Istituto “Città Studi” è BICF00200G. Città Studi supporta gli interessati nella procedura di preiscrizione online per agevolare le famiglie e i ragazzi.

Inoltre per coloro che intendono cambiare percorso di studio Città Studi è disponibile per colloqui di orientamento, invece è consigliabile rivolgersi in sede per le preiscrizioni dirette.

Per ulteriori informazioni o per assistenza è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org o visitare il sito www.cittastudi.org