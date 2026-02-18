In Duomo a Biella l'ultimo abbraccio ad Andrea Bindi

Si sono svolte nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, nel Duomo di Biella, le esequie di Andrea Bindi, scomparso improvvisamente all’età di 48 anni nella giornata di sabato, mentre si trovava fuori città con la famiglia per qualche giorno in Valle d’Aosta.

Un dolore che ha attraversato la comunità come un silenzio improvviso. Il Duomo era gremito: giovani, amici di sempre, parenti, compagni dell’università, colleghi avvocati. Tutti stretti attorno alla sua famiglia per un ultimo, struggente saluto.

La Santa Messa è stata officiata da don Paolo Boffa Sandalina. Attorno alla bara, adornata da fiori bianchi, solo silenzio e lacrime. Un silenzio carico di incredulità, di domande senza risposta, di una perdita che appare ancora più ingiusta perché arrivata troppo presto.

Andrea, “Bindo”, come lo chiamavano in tanti, lascia la moglie e una figlia, oltre alla sorella e al papà Marco, noto veterinario molto conosciuto in città.

Sui social, in queste ore, si moltiplicano i messaggi di affetto e di ricordo. Parole semplici, ma cariche di autenticità: “Buon viaggio Bindo, sono annichilito”, "Era una gran bella persona”, “Mi mancheranno le tue battute”, “Grazie per tutte le volte che mi hai aperto la porta di casa, caro Andre”, “Si incontrano poche persone come te, così buona, con un cuore così grande”, “Voglio ricordarti quando eravamo piccoli al fiume a giocare con la sabbia”. Frasi che raccontano di un uomo capace di farsi voler bene, di accogliere, di sorridere. Un professionista stimato, ma prima ancora un amico, un marito, un papà.