Franceschini, FdI: "Andrea lascia un vuoto che tocca tutti noi nel profondo"

Il Segretario Cristiano Franceschini insieme alla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella, si stringe con profonda commozione alla famiglia dell’amico Andrea Bindi, la cui scomparsa lascia un vuoto che tocca tutti noi nel profondo.

“Questa mattina abbiamo partecipato ai suoi funerali con il cuore colmo di tristezza, consapevoli che la nostra presenza fosse un gesto semplice ma doveroso, per testimoniare l’affetto e la gratitudine che proviamo nei confronti di Andrea. Era una persona capace di creare legami sinceri, di farsi voler bene, di lasciare un segno vero nelle vite di chi lo incontrava.

In questo momento così doloroso, ci uniamo con rispetto e vicinanza alla moglie Marika e alla sua amata figlia Corinna, al papà Marco e tutta la sua famiglia. A loro va il nostro abbraccio più sincero, quello di un’intera comunità che oggi si sente più povera, più fragile, ma anche più unita nel ricordo di un uomo che ha saputo donare molto.



La Federazione tutta custodirà la memoria di Andrea con affetto e riconoscenza, rimanendo accanto alla sua famiglia con discrezione, presenza e amicizia”.