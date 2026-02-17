Biella Rugby domina in casa: 51-7 alla Cadetta, U16 capolista e Fenici combattive

CADETTA

15.02.26 Biella Rugby v Cuneo Pedona 51-7 (18-7)

Mete: Salussolia, Braga (2), Vaglio Moien, Poli, Negro (2). Trasformazioni: Poli (3), Negro, Casini. Calci di punizione: Poli (2)

Biella Rugby: Negro; Pagliano (21’ Vaglio Moien) (70’ Faiella), Braga (cap.), Moretti, Poli (70’ Defilippi); Casini, Longo (47’ Fusaro); T. Givonetti, Grandi (70’ Panatero), Borghiani (42’ Zacchero); Bottero, Chtaibi; Agnolio, Salussolia (47’ Bortolot), Silvestrini. Non entrati: Mosca, Vaglio Moien, Blotto.

Davide Vaglio Moien, coach: “Buona prova dei ragazzi biellesi: chiudiamo un primo tempo da protagonisti riuscendo a contenere; al rientro, nel secondo tempo riusciamo a trovare le due mete per il bonus offensivo, poi concretizziamo palloni puliti e riusciamo a segnare usando gli spazi e giocando con una buona lettura tattica. Riusciamo, nonostante giochiamo in quattordici da sedicesimo minuto del primo tempo per un’espulsione, a colmare il gap numerico e a contenere la pesante mischia avversaria. Apporto fondamentale dei ragazzi dalla panchina che sono riusciti ad alzare il ritmo e permetterci di allungare il risultato, fondamentali”.

UNDER 16

14.02.26 Biella Rugby v Cus Torino 47-12 (12-7)

Mete: Balducci (3), Ghilardi (2), Gianella Benedetti, Di Girolamo. Trasformazioni: Bertone (5), Balducci (1)

Biella Rugby: Siletti; Gobbi, Balducci, Gianella Benedetti, Di Girolamo; Bertone (cap.), Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Ruffa; Paggio, Piazza; Girardi, Bocca, Frassati. Non entrato: Buda, Mercandini, Pavanetto, Di Biase, Botto Poala, Ubertino

Andrea Caputo, coach: “Biella finisce il girone di andata del campionato Elite U16 da capolista a punteggio pieno. Anche sabato è stata una bella partita che ha visto i giovani gialloverdi piegare un ostico Cus Torino, arrivato a Biella con l'obbligo di vincere per restare in scia con le migliori”.

FEMMINILE SENIORES

15.02.26 a San Mauro Fenici v Cus PO 0-0 (0-0)

Fenici: Monticelli; Valente (39’ Lembo), Lusso, Benedetto, Grassi; D’Orta, Cerchiaro; Nagliati, Zanoni, Siletti; Tosetti (41’ Skofca), Papeo; Di Biccari, Lembo (22’ Valentini), Formaggio.

Andrea Poloni, coach: “Le Fenici hanno mostrato una reazione importante dal punto di vista caratteriale. Le ragazze sono scese in campo con grande determinazione, mettendo in evidenza quella lotta e quella combattività su cui si è lavorato intensamente nelle ultime settimane. Questo aspetto non è mancato: la squadra è rimasta compatta, aggressiva sui punti d’incontro e pronta a lottare su ogni pallone. In fase offensiva, però, le Fenici sono risultate troppo sprecone. Sono state create diverse occasioni, ma non sono state sfruttate con la necessaria lucidità. Va dato merito anche alla difesa del Cus PO, organizzata e tenace, che ha concesso pochi spazi e ha difeso con grande intensità. Nonostante questo, le opportunità costruite avrebbero potuto essere capitalizzate meglio. Resta il rammarico per il risultato finale, perché la partita è stata equilibrata e alla portata. Tuttavia, dal punto di vista della prestazione, le Fenici hanno ritrovato identità, intensità e spirito di squadra: segnali molto positivi in vista delle ultime gare di campionato”.