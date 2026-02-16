Bocce, la Crescentinese è 1° nel campionato Alto Piemonte a terne di categoria D

Organizzato dalla Crescentinese, il campionato Alto Piemonte a terne di categoria D è stato vinto dalla Crescentinese con Giovanni Bagni, Angelino Dramis, Giancarlo Ellena. Secondo posto per la San Secondo Bennese che schierava Paolo Turatti, Sandro Quinto, Alessandro Marzanati. Al terzo posto: Vallemosso Mossese con Mauro Didonè, Renzo Iacchini, Pierluigi Francone e Crc Gaglianico con Silvano Bezzi, Adolfo Morandi, Velio Veronese. Ha arbitrato Gianfranco Poli.