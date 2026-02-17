“L’ApeRinvaso”, a Biella una serata tra aperitivo e arte bonsai

Appuntamento giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 19:00 presso la sede di via Losana 13 a Biella per “L’ApeRinvaso”, l’iniziativa organizzata dall’associazione “KUMA NO EN – Biella Bonsai Club E.T.S.”.

Nata a maggio 2025, l’associazione si propone di promuovere l’arte e la filosofia del bonsai sul territorio biellese, una provincia che già vanta una solida tradizione nel vivaismo e nel giardinaggio anche grazie alle proprie caratteristiche pedoclimatiche. L’obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente questa vocazione, contribuendo a rendere Biella un punto di riferimento per gli appassionati di questa arte di origine orientale.

Nel corso del 2025 Kuma no En ha organizzato con successo la mostra “Bonsai al Chiostro” e ha preso parte a diversi eventi formativi e di scambio culturale. Per il 2026 i progetti sono ambiziosi, anche se l’associazione preferisce non anticipare dettagli.

“L’ApeRinvaso” si presenta come una serata leggera e informale, pensata per unire un aperitivo alla condivisione di tecniche e informazioni utili per eseguire al meglio il rinvaso, momento fondamentale nella cura del bonsai. La stagione dei rinvasi è infatti alle porte, e l’incontro propone di approfondire teoria e pratica insieme agli esperti certificati del club.

Per informazioni: 349 4994 986.