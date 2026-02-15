La Biblioteca dei ragazzi a Biella ha riattivato il servizio

Da lunedì 16 febbraio è stato riattivato il servizio della biblioteca ragazzi presso la Palazzina Piacenza in Piazza La Marmora a Biella, compatibilmente con i recenti sviluppi del cantiere di ristrutturazione, che consentiranno l’utilizzo del piano terra dell’edificio.
Gli orari di apertura saranno quelli consueti: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 18.30, venerdì dalle 12.30 alle 18.30, sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Con la riapertura, oltre ai prestiti per l’utenza libera, ripartiranno nuovamente anche le attività rivolte alle classi delle scuole biellesi, già previste a calendario.