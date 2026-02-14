Addio a Carlo Serra, storico “Gipin” del Carnevale di Biella

È scomparso a Biella Carlo Serra, noto attore, presentatore e figura storica del Carnevale cittadino, celebre anche per aver interpretato per diversi anni la maschera di “Gipin”.

Serra era anche stato tra i fondatori di Ars Teatrando, realtà teatrale locale impegnata nella promozione della cultura e delle arti sceniche sul territorio. La sua carriera spaziava dalla recitazione alla conduzione, e il suo impegno nell’animazione del Carnevale lo aveva reso una presenza amata e riconoscibile in tutta la comunità biellese.