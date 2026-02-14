ARS Teatrando: "Ciao Carlo, ci mancherai infinitamente!"

Questa mattina ci ha lasciati Carlo, il nostro Presidente Onorario.

Una carica che non esisteva a Teatrando, ma che tutti noi pensavamo gli spettasse di diritto, perché era davvero un onore averlo con noi, lui che era “il teatro” biellese come nessun altro.

Ci ha lasciato senza disturbare, ma raccomandandosi di andare avanti, di continuare come se nulla fosse, come quando in scena uno dimentica una battuta e gli altri trovano il modo di proseguire come se non fosse successo nulla. Il pubblico non se ne deve accorgere.

Non sarà facile, perché oggi se n'è andato un pezzo fondamentale della nostra storia, ma faremo il possibile per accontentarlo.

Andremo avanti, più motivati ed orgogliosi che mai, anche se siamo certi che il nostro pubblico, che era il “suo” pubblico, questa volta se ne accorgerà, eccome, che manca qualcosa. O meglio “qualcuno”...

Ciao Carlo, la tua passione sarà il nostro esempio.

Paolo Zanone, presidente di Teatrando

Carlo Serra, nato a Biella il 19 Agosto del 1938, era uno dei pilastri della nostra compagnia, socio fondatore e figura di riferimento, per noi e per il nostro pubblico. Aveva 87 anni e da tempo aveva scelto di non recitare più, ma era più che presente.

Con una grande emozione, sua ma anche nostra, dopo molto tempo “fuori scena” aveva ancora fatto una piccola apparizione, che prevedeva un breve passaggio e una battuta, in un appuntamento di “Bürsch in festival”, il 6 Agosto del 2024.

Punto di riferimento per noi tutti, si occupava di tanti aspetti importanti nella gestione della compagnia. La biglietteria, in particolare: era lui a rispondere al telefono per prendere le prenotazioni, lui ad accogliere gli spettatori nei nostri spettacoli, che si svolgono nei luoghi più strani e impensati. Cortese, gentile e spiritoso, aveva un umorismo che sapeva essere pungente e delicato allo stesso tempo e un sorriso che scaldava il cuore.

La sua è stata una vita dedicata al teatro anche se non è mai stato attore di professione. Una passione nata quando era studente dell’Istituto “Bona”, grazie a un insegnate, l’Avvocato Saettone, che era solito portare gli studenti a teatro. Una passione come spettatore che è proseguita, alimentata da una grande curiosità, parallelamente a quella per la recitazione. Negli Anni 70 ha fatto parte della compagnia Le Maschere di Gianfranco Salodini. Nel 1988 è stato tra i fondatori di Teatrando, che era una parte importante della sua vita. Una famiglia, che continuerà a volergli un gran bene.

Grazie Carlo, per tutto quello che hai fatto per noi.

Il rosario sarà recitato Domenica 15 alle 20.00 a San Filippo a Biella, dove Lunedì alle 15.00 si svolgeranno i funerali.