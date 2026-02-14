Biella, investita e ferita al braccio: caccia al pirata della strada

Investimento di pedone nel primo pomeriggio di ieri venerdì 13 febbraio a Biella. L’episodio si è verificato intorno alle 14 in strada Marghero.
Secondo quanto riferito, una donna sarebbe stata urtata da un’autovettura, una Fiat Panda. La stessa ha raccontato che il veicolo l’avrebbe colpita con lo specchietto retrovisore, senza poi fermarsi a prestare soccorso.
La donna lamentava dolore a un braccio. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Biella per gli accertamenti del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Sono in corso verifiche per risalire al conducente dell’automobile.