Biella, donna cade in casa nella notte: soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco, foto archivio

Nella notte a Biella una donna è rimasta ferita dopo una caduta all’interno della propria abitazione in viale Macallè.

L’allarme è scattato quando i vicini di casa hanno sentito dei lamenti provenire dall’appartamento della donna. Preoccupati per la situazione, hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di aprire la porta dell’abitazione per consentire l’accesso ai sanitari.

Una volta entrati, i soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, rimasta a terra dopo la caduta. Dopo la valutazione delle sue condizioni, è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma l’intervento tempestivo ha permesso di soccorrerla rapidamente.