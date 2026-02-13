Ottimo esordio per le atlete della Rhythmic School: medaglie e buoni risultati

Weekend impegnativo e di soddisfazione, quello passato, per le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, in gara sabato e domenica scorsa presso il Pala Lancia di Chivasso. Ottima struttura nella quale si sono svolte le prove regionali individuali di ginnastica Ritmica Gold Allieve e Silver LD.

Quattro le ginnaste impegnate a tenere alto il vessillo della Rhythmic School, due nel campionato allieve Gold: le sorelle Grace e Margot Giardina e due nel campionato Silver LD Martina Brocchi ed Iris Marchesi. Ottimi i risultati conquistati dalle RSgirls. Grace Giardina nella categoria Allieve 1 Gold effettuando corpo libero e fune ha ottenuto il primo posto, mentre Margot Giardina nella categoria Allieve 4 ha ottenuto il quinto posto con le esibizioni a palla e clavette. Nel campionato Silver LD fra le junior 2 Iris Marchesi ottiene il settimo posto con le performances a cerchio e palla, mentre Martina Brocchi in gara fra le Junior 1 con cerchio e clavette si classifica ottava.

Hanno seguito le atlete in campo gara la DT Tatiana Shpilevaya e la tecnica Arianna Prete che commentano la prova delle loro assistite: “Le nostre ginnaste hanno gareggiato con determinazione e con un buon approccio mentale, siamo però alla prima gara del campionato, per cui qualche esercizio è stato eseguito correttamente, mentre altri hanno evidenziato qualche sbavatura. Siamo comunque soddisfatte dei risultati conseguiti considerando anche che le atlete hanno gareggiato nonostante fossero reduci dai malanni di stagione e con allenamenti ridotti. Nei prossimi giorni cercheremo di migliorare le piccole imperfezioni riscontrate dalla giuria e rendere gli esercizi ancora più performanti ed automatizzati per la prossima prova del regionale”.

Prossimo appuntamento per le RSgirls questo week end con la disputa dei campionati regionali individuali Silver LC1 ed LC2 che si svolgeranno il primo nuovamente a Chivasso ed il secondo presso il palazzetto di Candelo organizzato dalla Rhythmic School, chiamata ad aiutare nell’organizzazione la società Concordia di Chivasso visto il gran numero di atlete iscritte alle due gare.