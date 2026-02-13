Biella Rugby torna in campo dopo la pausa, Benettin: “Mi aspetto un cambio di mentalità da parte di tutti”

Dopo una settimana di pausa, Biella Rugby è pronto a tornare in campo. Sabato alle 13 i gialloverdi saranno impegnati in trasferta sul difficile campo di Rugby Viadana, nel match valido per il secondo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A Elite.

La sosta, coincisa con il primo turno del Sei Nazioni che ha visto l’Italia imporsi a Roma contro la Scozia, ha permesso alla squadra di Alberto Benettin di ricaricare le energie e lavorare sugli aspetti da migliorare emersi nell’ultima uscita contro Fiamme Oro. Il campionato riprende ora per una sola giornata, quella di sabato a Viadana, prima di fermarsi nuovamente fino al 15 marzo, per lasciare ancora spazio agli impegni internazionali del Sei Nazioni.

L’avversario della prossima giornata è tra i più impegnativi: Viadana occupa attualmente il quarto posto in classifica e si conferma una delle formazioni più solide e ambiziose del girone. All’andata Biella aveva dimostrato di potersela giocare fino in fondo, chiudendo il confronto sotto break con il punteggio di 35-42 al termine di una gara combattuta e ricca di spunti positivi per i piemontesi.

Biella si presenta all’appuntamento dal penultimo posto in classifica, con la consapevolezza di dover cambiare passo soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento, come sottolineato dall’head coach Alberto Benettin: “Non giochiamo da due settimane e la voglia di tornare in campo è tanta. Andremo a giocare sul campo di Viadana, una delle squadre più forti del campionato. Nella partita di andata abbiamo dimostrato di essere in grado di rimanere attaccati nel risultato ed è quello che ci proponiamo di fare anche in questa occasione. Siamo reduci da una brutta gara in casa di Fiamme Oro che assolutamente non vogliamo ripetere. Mi aspetto un cambio di attitudine e mentalità da parte di tutta la squadra”. Le parole del tecnico tracciano con chiarezza l’obiettivo: continuità, e capacità di restare in partita fino all’ultimo minuto. Contro una squadra costruita per l’alta classifica, servirà una prestazione di carattere e grande disciplina.