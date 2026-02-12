A Pollone la pioggia non ferma l'entusiasmo del Carnevale Benefico

Neanche la pioggia può fermare l’entusiasmo del carnevale benefico di Pollone. Fin dal mattino, in Parrocchia, paioli fumanti e un gustoso profumo invitava tutti alla tradizionale distribuzione della fagiolata. Quest’anno 18 paioli hanno permesso di distribuire oltre 900 porzioni. I cuochi del comitato Carnevale si sono davvero superati.

La domenica è poi proseguita all’insegna dello spirito goliardico e carnevalesco. I bambini dell’asilo Emma Frassati e della scuola primaria hanno sfilato con maschere di loro creazione. Le insegnanti hanno organizzato un meraviglioso laboratorio artistico ed ogni classe ha sfoggiato maschere molto colorate e originali. Non poteva mancare il gruppo mamme della pro loco Gang che, per l’occasione, si sono trasformate in "mamme del qua qua", dispettose papere hanno fatto scherzi lungo le vie del paese con la partecipazione di due papà paperi davvero buffi. In pieno clima Olimpico, due tedofori delle "Polloniadi" hanno aperto l’allegra sfilata.

Solo la pioggia mista a grandine ha fermato la festa, non prima però di aver sfornato qualche pan cake e di aver ammirato il delicato spettacolo dell’artista Francesca Manfredi, maestra delle bolle di sapone, un intrattenimento delicato e magico come solo una bolla di sapone sa essere. I bimbi sono stati premiati il giorno successivo a scuola con le coppe lignee realizzate dal maestro Pietro Mosca e con omaggi della Fondazione CRB, che ha donato libri e ingressi omaggio per la prossima mostra di Selvatica.

Alla premiazione presenti il sindaco Paolo Tha e il presidente della Pro Loco Pollone APS Adriano Giaretta che, nonostante gli imprevisti dovuti all’infausto clima, sono soddisfatti dell’intera organizzazione, della nutrita partecipazione della comunità dei volontari oltre che del successo di pubblico!