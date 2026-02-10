 / CRONACA

CRONACA | 10 febbraio 2026, 12:40

Tir bloccato al Tracciolino, in corso le operazioni di rimozione

Dai primi accertamenti sembra che l’autista non fosse a conoscenza dell’ordinanza provinciale che prevede la chiusura del Tracciolino durante il periodo invernale.

Tir bloccato al Tracciolino, in corso le operazioni di rimozione

Tir bloccato al Tracciolino, in corso le operazioni di rimozione

Problemi alla viabilità al Tracciolino, dove un autoarticolato, guidato da un autista di origine straniera, è rimasto incastrato.

Il mezzo pesante, nonostante la presenza della neve, ha percorso la strada fino a oltrepassare il ponte dell’Elvo, dove si è definitivamente bloccato a causa della carreggiata stretta e delle difficili condizioni del fondo.

Il tir è ancora presente e non è in grado di effettuare manovre per liberarsi autonomamente. Sul luogo sono intervenuti il personale della Provincia e i Carabinieri per gestire la situazione e valutare le operazioni necessarie per la rimozione.

Dai primi accertamenti sembra che l’autista non fosse a conoscenza dell’ordinanza provinciale che prevede la chiusura del Tracciolino durante il periodo invernale, proprio per evitare situazioni di pericolo legate a neve e ghiaccio. Inoltre pare proprio che fosse diretto a Graglia, dopo aver transitato nella valle di Oropa.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore