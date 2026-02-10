Tir bloccato al Tracciolino, in corso le operazioni di rimozione

Problemi alla viabilità al Tracciolino, dove un autoarticolato, guidato da un autista di origine straniera, è rimasto incastrato.

Il mezzo pesante, nonostante la presenza della neve, ha percorso la strada fino a oltrepassare il ponte dell’Elvo, dove si è definitivamente bloccato a causa della carreggiata stretta e delle difficili condizioni del fondo.

Il tir è ancora presente e non è in grado di effettuare manovre per liberarsi autonomamente. Sul luogo sono intervenuti il personale della Provincia e i Carabinieri per gestire la situazione e valutare le operazioni necessarie per la rimozione.

Dai primi accertamenti sembra che l’autista non fosse a conoscenza dell’ordinanza provinciale che prevede la chiusura del Tracciolino durante il periodo invernale, proprio per evitare situazioni di pericolo legate a neve e ghiaccio. Inoltre pare proprio che fosse diretto a Graglia, dopo aver transitato nella valle di Oropa.