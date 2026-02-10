Bocce, Piatto vince il campionato Alto Piemonte: in campo 38 terne

38 terne in rappresentanza di 15 società si sono contese il campionato Alto Piemonte a terne di categoria C, organizzato dalla società Valle Elvo. Ha vinto la Piatto Sport con Gerardo Smeraldo, Massimo Massazza, Massimo Crida, che in finale ha superato, con il punteggio di 11-10, la San Secondo Bennese composta da Alessandro Bortolan, Pierangelo Beraldo, Gianni Ramasco.

Sul podio, in terza posizione: Valle Elvo con Umberto Dellagaren, Sandro Dellagaren, Sergio Algarotti e Piatto Sport con Alberto Fiorina, Magno Citro, Corrado Furlan. Hanno arbitrato, Ettore Levis, Sergio Tamagno e Paolo Carrera.