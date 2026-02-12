L’Agenzia Formativa “E.G. Ghirardi” avvia le iscrizioni ai percorsi di formazione per occupati

In un contesto economico e produttivo caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide, l’Intelligenza Artificiale sta assumendo il ruolo di tecnologia abilitante trasversale, capace di incidere non soltanto sui processi digitali ma sull’organizzazione del lavoro, sulla gestione delle informazioni e sulle modalità di apprendimento continuo.

Non si tratta più di uno strumento specialistico riservato a figure tecniche, ma di una competenza di base che interagisce con la comunicazione professionale, la collaborazione nei gruppi di lavoro, l’analisi dei dati e la capacità decisionale.

In questo scenario la formazione continua diventa il principale spazio di adattamento tra innovazione tecnologica e competenze umane: comprendere come dialogare con sistemi intelligenti, interpretarne i risultati e integrarli nei processi operativi rappresenta oggi una condizione necessaria per la competitività delle imprese e per l’occupabilità delle persone.

l’Agenzia Formativa “E.G. Ghirardi” avvia le iscrizioni a quattro nuovi percorsi di formazione per lavoratori occupati, cofinanziati dalla Regione Piemonte, progettati non come moduli separati ma come un insieme integrato di competenze in cui l’Intelligenza Artificiale funge da elemento trasversale: supporto alla comunicazione, acceleratore dell’analisi dati, strumento di apprendimento e leva di miglioramento organizzativo. I percorsi offrono quindi uno sguardo unitario sulle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro: capacità relazionali, gestione collaborativa dei processi, utilizzo consapevole delle tecnologie e interpretazione delle informazioni complesse.

In coerenza con la Direttiva regionale Formazione Continua per gli Occupati — lo strumento attraverso cui la Regione Piemonte sostiene l’aggiornamento e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, promuovendo competitività, innovazione e adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro — l’ente propone quattro nuovi percorsi formativi dedicati agli occupati.

La Direttiva prevede che i corsi siano cofinanziati al 70% dalla Regione Piemonte, con una quota pari al 30% a carico del lavoratore.

Per i lavoratori con ISEE inferiore a 10.000 euro, la partecipazione è totalmente gratuita, nell’ottica di garantire pari opportunità di accesso e sostenere i percorsi di crescita professionale dei soggetti più fragili.

I corsi saranno avviati nella primavera 2026, previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, e si svolgeranno in orario preserale per favorire la partecipazione dei lavoratori.

Elementi di Intelligenza Artificiale nei Processi di Apprendimento – 32 ore

Il corso mira a promuovere un utilizzo responsabile, consapevole ed etico dell’AI, in linea con le nuove esigenze del mondo della formazione e con l’evoluzione delle tecnologie nei contesti professionali.

Il percorso introduce i partecipanti ai principi fondamentali dell’Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni in ambito formativo, educativo e cognitivo attraverso attività guidate e analisi di casi d’uso.

Elementi di Comunicazione Efficace e Lavoro in Team – 24 ore

Il corso sostiene l’evoluzione dei modelli organizzativi contemporanei, dove la qualità delle relazioni e la capacità di lavorare in team rappresentano leve determinanti di produttività e benessere. Il percorso è progettato per migliorare la qualità della comunicazione nei contesti lavorativi e per rafforzare l’efficacia collaborativa all’interno dei gruppi e prevede numerose esercitazioni pratiche e simulazioni.

Aggiornamento Informatico – Foglio Elettronico (Livello Base) – 24 ore

Un percorso pensato per aumentare l’efficienza operativa e supportare l’innovazione digitale nei contesti amministrativi e organizzativi.

Il corso fornisce le competenze di base per un utilizzo efficace di Excel nelle attività lavorative quotidiane Una parte sarà dedicata agli strumenti di Intelligenza Artificiale applicati ai fogli di calcolo, utili per: automatizzare calcoli e procedure, migliorare la leggibilità dei dati, accelerare la produzione di report e analisi, generare formule, macro e sintesi tramite assistenti AI.

Elementi di Gemmologia – 36 ore

Il corso risponde alle esigenze di un settore in forte evoluzione, in cui la richiesta di competenze tecniche certificate cresce in parallelo alla domanda di trasparenza e tracciabilità nel mercato dei preziosi e trasferisce competenze specifiche relative all’analisi, identificazione e stima dei gioielli e dei beni preziosi.

Informazioni e iscrizioni:

Fondazione E.G. Ghirardi – ETS

📍 Via Belletti Bona, 20 – Biella

📞 015 9769596

📧b21-3@fondazioneghirardi.academy

🌐 https://www.fondazioneghirardi.it/