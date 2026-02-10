Cerrione, cane entra in una proprietà e uccide un altro esemplare

Intervento dei Carabinieri Forestali a Cerrione. Stando alle prime ricostruzioni, un cane sarebbe entrato all'interno di una proprietà privata e avrebbe aggredito mortalmente un altro esemplare. Proprio quest'ultimo sarebbe morto a causa delle ferite inferte.

Al loro arrivo, le forze dell'ordine hanno cominciato a raccogliere i rilievi di rito per ricostruire l'accaduto; inoltre, il cane aggressore e il suo proprietario non erano più presenti. Sono quindi scattati gli accertamenti per risalire all’identità del presunto responsabile. Nel corso delle verifiche successive, sarebbe stato rintracciato e identificato il titolare del quattro zampe. Rischia ora una denuncia.