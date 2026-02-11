Donna cade in casa, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, martedì 10 febbraio, a Biella. Intorno alle 20.50 una squadra è intervenuta in via Gorei su richiesta di alcuni vicini di casa, allarmati perché una donna, caduta all’interno della propria abitazione, non riusciva più a rialzarsi.

Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati proprio i residenti a dare l’allarme. I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti per consentire l’accesso all’abitazione e permettere ai soccorritori di prestare assistenza.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario per le valutazioni del caso.