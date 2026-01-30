 / Valle Elvo

Valle Elvo | 30 gennaio 2026, 17:00

Mongrando, nuovo volto per la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo

mongrando staccionata

Mongrando, nuovo volto per la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

A Mongrando è stata ripristinata la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Grazie all’intervento dei Cantonieri, la staccionata è stata rimessa in sesto, restituendo sicurezza e decoro a un tratto importante del nostro territorio. Un lavoro concreto, fatto con cura, che valorizza i luoghi e li rende nuovamente fruibili. Piccoli interventi che fanno una grande differenza per la qualità degli spazi condivisi. Grazie a chi ogni giorno si prende cura del nostro territorio”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore