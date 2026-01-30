Mongrando, nuovo volto per la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo

A Mongrando è stata ripristinata la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Grazie all’intervento dei Cantonieri, la staccionata è stata rimessa in sesto, restituendo sicurezza e decoro a un tratto importante del nostro territorio. Un lavoro concreto, fatto con cura, che valorizza i luoghi e li rende nuovamente fruibili. Piccoli interventi che fanno una grande differenza per la qualità degli spazi condivisi. Grazie a chi ogni giorno si prende cura del nostro territorio”.