Mongrando, nuovo volto per la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo

A Mongrando è stata ripristinata la staccionata della Cerchia al Borgo San Lorenzo. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Grazie all’intervento dei Cantonieri, la staccionata è stata rimessa in sesto, restituendo sicurezza e decoro a un tratto importante del nostro territorio. Un lavoro concreto, fatto con cura, che valorizza i luoghi e li rende nuovamente fruibili. Piccoli interventi che fanno una grande differenza per la qualità degli spazi condivisi. Grazie a chi ogni giorno si prende cura del nostro territorio”.
In Breve
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
mercoledì 28 gennaio
lunedì 26 gennaio
domenica 25 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, scontro auto-motorino all'incrocio: giovane in ospedale FOTO
Sul posto 118 e Polizia Locale