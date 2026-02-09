Dalla nascita ai 6 anni, una rete che fa scuola: a Biella il Coordinamento Pedagogico Territoriale è un modello per l'educazione

Educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni. Questi i temi affrontati lo scorso 6 febbraio nel corso dell'assemblea dei sindaci in Provincia. L'occasione è stata l'illustrazione del percorso e degli obiettivi del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) dell'ambito di Biella, nato nel 2023, con il compito di garantire la qualità educativa, sostenere la governance territoriale dei servizi 0-6, promuovere la continuità educativa e accompagnare lo sviluppo professionale degli operatori. “Oggi il CPT di Biella rappresenta l'infrastruttura pedagogica che sostiene la qualità dei servizi 0-6 nel nostro territorio – sottolineano la vicepresidente della Provincia Elisa Pollero e la consigliera provinciale Simona Coda – Parliamo in sostanza di una fascia d'età molto specifica, eterogenea e fondamentale per ogni individuo. Inoltre, facendo sistema tutti assieme si previene la chiusura di edifici scolastici nelle piccole realtà”.

Come riportato negli interventi, nel giro di tre anni, fino a novembre 2025, il CPT è passato da 11 comuni aderenti a 30, riconoscendolo come punto di riferimento stabile per la progettazione educativa territoriale e diventando una delle reti più estese e coese del Piemonte. Ne fanno parte, infatti, i comuni di Biella (capofila), Candelo, Cossato, Gaglianico, Graglia, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Valdilana, Vigliano Biellese, Sordevolo, Piatto, Ronco Biellese, Verrone, Zumaglia, Andorno Micca, Campiglia Cervo, Cavaglià, Miagliano, Mottalciata, Piedicavallo, Pralungo. Quaregna Cerreto, Rosazza, Sagliano Micca, Strona, Tavigliano, Tollegno e Valdengo. L'ampliamento del CPT ha portato ad una crescita significativa della rete dei servizi che lavorano insieme: in particolare, nella fascia 0-3 anni, sono 39 le azioni educative coordinate dal CPT su 47 complessive, presenti nei 30 comuni. Parliamo di un 83% della rete territoriale. A ciò si aggiungono 45 scuole dell'infanzia su 63 presenti nei 30 paesi coinvolti (71% dell'offerta 3-6). Una copertura ampia, che consente di leggere il territorio come un sistema integrato, non come una somma di realtà isolate.

Come ribadito dal personale scolastico, nel triennio 2023-25 il CPT ha promosso e sostenuto 2 convegni territoriali, aperti a educatori, insegnanti, amministratori, imprese e comunità civile, oltre a 2 cicli di formazione, 2 viaggi studio e diversi percorsi di formazione specifici per i coordinatori pedagogici, nell'ottica di rafforzare la competenza professionale. “Tutto ciò ha generato innovazioni negli spazi, nelle pratiche e nella cultura educativa nel Biellese, con un impatto complessivo di più di 700 partecipazioni qualificate – commenta il personale – L'espansione del CPT è il segno di una comunità che ha scelto di prendersi cura dell'infanzia come bene comune. Un territorio capace di comprendere che la qualità educativa dipende dalla forza della rete che lo sostiene con una visione coesa e un linguaggio condiviso. È un chiaro investimento sul futuro dei bambini".