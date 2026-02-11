Servizi sanitari gratuiti a Gaglianico: arriva il camper "Medicina di Prossimità"

Martedì 25 febbraio, dalle ore 10.00 alle 16.00, il progetto Medicina di Prossimità farà tappa a Gaglianico, in Piazza della Repubblica, con un camper sanitario attrezzato per offrire ai cittadini servizi gratuiti di prevenzione e informazione sanitaria.

L’iniziativa, promossa dall’ASL di Biella in collaborazione con Regione Piemonte, INMP, NIHMP e con il patrocinio del Comune di Gaglianico, nasce con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute e avvicinare i servizi sanitari alle comunità più periferiche.

A bordo del camper saranno presenti gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFEC), che accompagneranno i cittadini in un percorso di ascolto, orientamento e supporto. Durante la giornata sarà possibile usufruire gratuitamente di: rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno), informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso, sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, promozione di corretti stili di vita, educazione sanitaria rivolta al paziente e al caregiver, supporto all’autogestione della terapia farmacologica e prevenzione degli incidenti domestici.

Tra le attività del progetto vi è lo screening per la prevenzione delle epatopatie tramite elastografia epatica, attivo il venerdì.