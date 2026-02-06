Torino, scontri e violenze: "Da AVS e M5S biellesi nessuna presa di posizione"

Silenzio di AVS e M5S sugli scontri di Torino: la comunità biellese attende chiarimenti, trasparenza e una posizione netta sulle violenze rivendicate da Askatasuna.

In merito ai gravi episodi di violenza contro le Forze di Polizia e alle devastazioni avvenute a Torino durante il corteo di sabato scorso, rileviamo l’assenza di qualsiasi chiarimento da parte delle forze politiche locali riconducibili ad AVS e al Movimento 5 Stelle.

Ad oggi non è dato sapere se fossero presenti delegazioni biellesi al fianco del deputato di AVS Marco Grimaldi e dei Consiglieri regionali Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, così come non è noto se accanto alla Consigliera comunale torinese Valentina Sganga vi fossero rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle.

Se tali presenze non vi fossero, sarebbe opportuno chiarirlo. Se invece vi fossero state, stupisce il totale silenzio degli esponenti biellesi, che non hanno ritenuto di esprimere alcuna valutazione su quanto accaduto. Non una dichiarazione, non un commento, non un segnale di dissociazione rispetto a episodi di violenza che hanno destato allarme nell’opinione pubblica, fatta eccezione per una meschina polemica sulla conduzione delle trasmissioni televisive che riportavano gli scontri.

Alla luce dell’annunciata collaborazione politica tra M5S e AVS sul territorio, riteniamo doveroso che i rispettivi referenti biellesi – il mite professor Paschetto e l’aspro maestro Pietrobon – come primo atto esprimano una posizione chiara e condivisa sui fatti di Torino e sulle violenze rivendicate dal centro sociale Askatasuna.

La comunità biellese ha diritto a sapere quale sia il giudizio delle forze politiche locali su episodi che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di manifestare e che minano la convivenza civile e il rispetto delle istituzioni.

Cristiano Franceschini , Segretario Provinciale Fratelli d’Italia – Biella