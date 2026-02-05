Cossato, il PD in campo per il NO al Referendum sulla Giustizia: arriverà la deputata Serracchiani

Come accadrà in tutta Italia, anche nel Biellese, il 7 e l’8 di febbraio prende il via la campagna di mobilitazione del Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia. In quei giorni, quindi, il Circolo del PD di Cossato sarà presente con i suoi gazebo al mercato comunale di Cossato (sabato 7 febbraio) e in piazza della chiesa (domenica 8 febbraio).

“Sarà un’ottima occasione per conoscere le ragioni che stanno alla base del nostro NO alla riforma voluta dal Governo ed un modo per confrontarsi su temi politici e di attualità, oltre che ascoltare bisogni e opinioni della gente comune – sottolineano Carlo Lanzone, Alessandro Bardone ed Enrico Rossetto, segretari del Circolo PD di Cossato- Venerdì prossimo, alle 18 a Villa Ranzoni a Cossato, si svolgerà un incontro libero a tutti, che avrà come protagonista la deputata Debora Serracchiani che, insieme al segretario regionale del PD Domenico Rossi, alla segretaria provinciale Elisa Francese e alla magistrata Marta Zavatta spiegheranno il motivo per cui il Partito Democratico è schierato in maniera chiara per il NO. Una vera e propria mobilitazione che parte dal basso, dal quotidiano, che vuole spiegare perché dire NO alla legge Nordio. L’autonomia della magistratura non è un privilegio ma una garanzia di uguaglianza per tutti”.