Giorno del Ricordo, Pichetto: “Ricordare è affermare valori fondativi dell’Europa”

Il Giorno del Ricordo “porta alla memoria comune una pagina di dolore e di orrore della nostra storia: le foibe, le esecuzioni sommarie di migliaia di italiani, ed il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Una follia che non risparmiò civili inermi, donne, bambini”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in un video diffuso sui canali social in occasione del Giorno del Ricordo.



“Sono eventi – prosegue Pichetto - che non possiamo cancellare, su cui non dobbiamo far cadere silenzio e indifferenza. Ricordare significa affermare i valori attorno ai quali è stata costruita l’Europa”.



“Conoscere il passato – aggiunge il ministro – e tramandare il sacrificio di chi ha perso la vita nelle foibe, di chi è stato costretto all’esilio è un dovere indispensabile per costruire un futuro di pace. Credo in un’Europa contro l’odio e contro le dittature: un’unione di liberi stati e di democrazie basata su di valori comuni che i conflitti in corso rischiano mettere in discussione”.