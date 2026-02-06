Provincia, sarà Gelone il candidato del centrodestra per le prossime elezioni (foto di repertorio)

Sembra proprio che sarà Paolo Gelone il candidato del centrodestra alle prossime elezioni provinciali. Sfiderà il presidente uscente Emanuele Ramella Pralungo. Da mesi circolava il suo nome tra i papabili candidati ma la convergenza sulla sua figura sarebbe arrivata al termine della riunione dei sindaci di area, presieduta dal primo cittadino di Biella Marzio Olivero.

La sua sarebbe una candidatura civica ma riferibile alla coalizione di centrodestra. Dal diretto interessato non sarebbe giunto alcun commento ufficiale ma nei prossimi giorni sarebbe prevista una conferenza stampa che meglio chiarirà i contorni sulla vicenda.