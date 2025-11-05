Maiser: doppi incentivi per serramenti e fotovoltaico, ma solo fino al 12 novembre

In Francia, le abitazioni con classe energetica troppo bassa non possono più essere né vendute né affittate. Una misura che presto arriverà anche in Italia, con la Direttiva Case Green 2030, che imporrà standard sempre più severi in termini di efficienza energetica.

Molti proprietari pensano ancora che rendere la propria casa più efficiente sia una spesa importante con poco ritorno. In realtà, si tratta di uno dei migliori investimenti che si possano fare: una casa efficiente vale di più, consuma meno e oggi, grazie agli incentivi, ti costa anche meno.

Green Energy: il progetto di Maiser per efficientare la tua casa

Promosso da Maiser in collaborazione con Oknoplast, il progetto Green Energy nasce per aiutare i cittadini a migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni e prepararsi alle nuove normative europee.

C’è tempo fino al 30 novembre per accedere al contributo PNRR del 40% dedicato a chi desidera installare un nuovo impianto fotovoltaico.

Per usufruire dell’incentivo, è necessario inoltrare la domanda a Maiser entro il 12 novembre alla seguente email: info@maiser.it

Un’occasione concreta per chi vuole ridurre i consumi, migliorare la classe energetica della propria casa e investire sul risparmio futuro.

Due bonus, un solo investimento

Il contributo PNRR al 40% non è l’unico incentivo a cui puoi accedere. Se vuoi rendere la tua casa ancora più efficiente, la mossa giusta che devi fare è sostituire anche i tuoi serramenti. Fallo entro fine 2025 per accedere al Bonus 50%.

Ricapitolando, ecco i due vantaggi fiscali a cui puoi accedere quest’anno:

● Bonus 50%: detrazione fiscale della metà della spesa per i nuovi serramenti in 10 anni (scadenza 31 dicembre 2025).

● Contributo PNRR 40%: riduzione immediata del costo dell’impianto fotovoltaico (scadenza 30 novembre 2025).

Ecco i prezzi del fotovoltaico già scontati del 40% grazie al contributo PNRR:

● Impianto fotovoltaico 3 kW:

2.340 € + IVA

(invece di 3.900 € + IVA)

● Impianto fotovoltaico 6 kW:

4.680 € + IVA

(invece di 7.800 € + IVA)

Impianto fotovoltaico 6 kW + batterie 7 kW:

8.450 € + IVA

(invece di 12.050 € + IVA)

I vantaggi del tuo nuovo impianto fotovoltaico

Con il tuo impianto fotovoltaico Maiser entri a far parte di una CER, la Comunità Energetica Rinnovabile che ti permette di:

● risparmiare fino al 40% sulla bolletta;

● pagare oltre il 50% in meno le ricariche per l’auto elettrica;

● ricevere 45 € ogni 1000 kW prodotti e consumati.

Cos’è una CER?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un insieme di cittadini, aziende e istituzioni che condividono energia rinnovabile prodotta localmente, riducendo le emissioni e promuovendo benefici economici e ambientali.

Fai domanda entro il 12 novembre

Hai tempo fino al 30 novembre per accedere al contributo PNRR del 40% e approfittare dei prezzi agevolati previsti dal progetto Green Energy di Maiser.

Per ottenere l’incentivo è necessario inoltrare la domanda a Maiser entro il 12 novembre, così da individuare insieme ai loro tecnici l’impianto fotovoltaico più adatto alle tue esigenze e alla tua casa.

Con l’occasione, puoi completare l’intervento di efficientamento sostituendo anche i vecchi serramenti: fino al 31 dicembre è infatti possibile usufruire del Bonus 50%, che consente di recuperare la metà della spesa sostenuta in dieci anni.

È il momento giusto per rendere la tua casa più efficiente, sostenibile e pronta al futuro.

Contatta Maiser per richiedere una consulenza gratuita con i loro esperti.

MAISER

Via Gera 2, Biella

015 2400105

info@maiser.it

www.maiser.it

Perché affidarti a Maiser?

Da oltre 30 anni, Maiser è un punto di riferimento nel settore dei serramenti e dell’efficienza energetica.

Come Premium Partner Oknoplast, l’azienda garantisce posa certificata e coordinamento diretto di tutte le fasi del progetto — senza intermediari — assicurando risultati di qualità e una gestione rapida delle pratiche per l’accesso ai fondi. In più, sono gli unici a garantire per sempre la posa dei tuoi serramenti.

Non perdere questa occasione: rendi la tua casa efficiente, sostenibile e pronta per il futuro — oggi ti costa meno che mai!

