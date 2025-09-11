Biella, i lavori di Palazzo Jacquard proseguono: tradizione e innovazione per una nuova residenza nel cuore della città FOTO e VIDEO

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di Palazzo Jacquard, il progetto di Sagor & Partner che sta ridando vita a uno degli edifici più noti di Biella: l’ex UPIM di via Gramsci 3. L’intervento rappresenta una delle operazioni di riqualificazione più importanti per il centro cittadino, con l’obiettivo di trasformare lo storico palazzo in un complesso residenziale moderno, sostenibile e di grande qualità.

Il progetto prevede 11 appartamenti e una villa attico esclusiva sul tetto, con giardino privato e piscina: un vero gioiello abitativo che sorgerà nel cuore della città. A completare l’offerta residenziale ci saranno 18 posti auto coperti e finiture di pregio, per garantire comfort ed eleganza a chi sceglierà di vivere qui.

Nel video allegato, l’architetto Santo Crea illustra lo stato di avanzamento del cantiere, soffermandosi in particolare sulla villa attico, simbolo dell’unione tra tradizione storica e innovazione architettonica.

Un progetto che rinnova un edificio simbolo di Biella e si propone come nuova icona di prestigio e qualità abitativa.

Palazzo Jacquard, io abito qui.