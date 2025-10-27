Gardenville: la città dei fiori celebra Ognissanti con offerte dedicate

In occasione della festa di Ognissanti, Gardenville accoglie la clientela con un’ampia proposta di fiori, piante e composizioni pensate per ricordare con eleganza e rispetto i propri cari.

Dal 24 al 31 ottobre 2025, nei punti vendita, sarà possibile approfittare di offerte speciali su una vasta selezione di articoli stagionali.

Dalle composizioni per loculi, tombe e cappelle ai mazzi floreali già pronti. Ampia la scelta di crisantemi coreani e decorativi, apprezzati per la folta chioma e la varietà di colori e un ricco assortimento di eriche e callune.

Per completare le decorazioni, Gardenville propone anche lumini in diverse tipologie e dimensioni, oltre al granulato bianco di Carrara.

Tutte le composizioni, comprese quelle con fiori artificiali di alta qualità, saranno disponibili in questi giorni, a prezzi convenienti.

Attenzione speciale è riservata ai clienti più affezionati: ogni giovedì i pensionati potranno usufruire di uno sconto fino al 15% su una vasta gamma di prodotti.

Gardenville “la città delle piante e dei fiori” è anche un luogo accogliente dove prendersi una pausa: nel punto vendita di Biella è disponibile un comodo bistrot con area caffè, perfetto per rilassarsi senza spostare l’auto.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare i negozi ai numeri 015 924 8258 (Biella) e 0131 617465 (Alessandria) oppure visitare il sito www.gardenville.it o seguire le pagine ufficiali: Gardenville La Città delle Piante e dei Fiori.