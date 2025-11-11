Combustione pulita e sicurezza domestica: come scegliere la legna giusta per una canna fumaria efficiente FOTO

La pulizia delle canne fumarie è un passaggio indispensabile per mantenere sicurezza ed efficienza negli impianti di riscaldamento. Con il tempo, i condotti possono accumulare fuliggine e residui che compromettono il tiraggio, riducono il rendimento e, nei casi più gravi, possono provocare incendi o intossicazioni da fumo.

A Biella, un riferimento nel settore è Lu Spasacamin, realtà guidata da Luca Novara, professionista con lunga esperienza nella manutenzione e pulizia di canne fumarie. L’azienda si occupa di impianti di ogni tipo: dai camini tradizionali alle stufe a legna e pellet, fino a ciminiere industriali, condotte condominiali, forni di pizzerie e centrali termiche.

Scegliere la legna giusta: il primo passo per una combustione pulita

La qualità della legna è il cuore di una combustione pulita e sicura. Legna fresca o ancora umida tende a bruciare male, producendo più fumo e meno calore. L’acqua contenuta al suo interno riduce l’efficienza energetica e favorisce la formazione di depositi sulle pareti della canna fumaria.

Per evitarlo, è bene scegliere legna asciutta, lasciata stagionare almeno uno o due anni e con un tasso di umidità inferiore al 20%.

Le essenze dure (come quercia, faggio, carpino e frassino) garantiscono una combustione più costante e duratura, producendo meno residui e meno fumo. Sono le più indicate per chi desidera mantenere il proprio impianto pulito e performante.

Le specie resinose (come pino o abete) possono essere utilizzate solo in parte, miscelandole a legna dura: la resina tende a generare vapori e scorie che si depositano nei condotti. Da evitare del tutto, invece, il legno trattato o verniciato, che libera sostanze tossiche e rovina il sistema fumario.

Manutenzione e controlli: la sicurezza parte dalla prevenzione

Un camino in buone condizioni richiede verifiche regolari. Gli esperti consigliano una pulizia annuale della canna fumaria, preferibilmente all’inizio della stagione fredda. Per chi utilizza il camino o la stufa quotidianamente, può essere utile programmare un secondo intervento durante l’anno.

Lu Spasacamin, opera con attrezzature sigillanti e sistemi di aspirazione industriale, che evitano la dispersione di fuliggine negli ambienti domestici. L’intervento è rapido, sicuro e non sporca.

Una manutenzione costante previene incendi da fuliggine, riflussi di fumo, formazione di monossido di carbonio e danni strutturali ai condotti. Inoltre, migliora il rendimento energetico e riduce l’impatto ambientale.

Grazie all’uso di strumentazioni moderne, come la videoispezione interna dei condotti, è possibile verificare lo stato dell’impianto, individuare ostruzioni e intervenire tempestivamente, garantendo un funzionamento ottimale e sicuro.

Oggi, Lu Spasacamin è operativo anche nel territorio biellese, portando con sé la stessa competenza e affidabilità che ne hanno consolidato la reputazione negli anni.

Affidarsi a professionisti qualificati assicurerà un impianto efficiente, proteggendo la casa e chi la abita.

Per maggiori informazioni

Via Cucco, 4 - 13900 Biella

Ufficio: 375.561.8306

Marco: 335.779.1798

mail: lucanovara71@hotmail.it