Scendono le temperature e si accendono le stufe: canna fumaria? Efficiente e sicura! FOTO

Scendono le temperature e si accendono le stufe: canna fumaria? Efficiente e sicura!

Con l’arrivo dei primi freddi e l’accensione di stufe e caminetti, è fondamentale assicurarsi che gli impianti di riscaldamento siano in perfette condizioni. La pulizia delle canne fumarie non è solo una buona abitudine, ma un intervento indispensabile per garantire sicurezza ed efficienza. L’accumulo di fuliggine e detriti può infatti provocare ostruzioni, cattivo tiraggio e, nei casi più gravi, incendi domestici o industriali.

Per questo motivo è importante affidarsi a professionisti esperti. Luca Novara, con anni di esperienza nella manutenzione di canne fumarie, offre un servizio qualificato per la pulizia e il controllo di caminetti, stufe a legna e pellet, condotte condominiali, ciminiere industriali, centrali termiche e forni di pizzerie. Grazie all’utilizzo di tecniche moderne come la video-ispezione, è possibile individuare e risolvere rapidamente eventuali problemi, mantenendo gli impianti sicuri e pienamente efficienti.

Oggi Lu Spasacamin è presente anche a Biella, portando con sé la stessa professionalità e qualità che nel tempo hanno conquistato la fiducia dei clienti. Affidarsi a un esperto significa affrontare l’inverno in serenità, migliorando le prestazioni dei propri impianti fumari e tutelando la sicurezza della casa o della propria attività.

Per maggiori informazioni

Ufficio: 375.561.8306

Marco: 335.779.1798