Bottega De Mori, a Lessona un ritorno alle origini tra gusto e innovazione FOTO e VIDEO

Dalla panetteria, alla nuova bottega De Mori a Lessona, un luogo di incontro e convivialità, dove fermarsi, assaporare e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo.

Dai croissant golosi per la colazione, alle pizze, alle pinse adatte a una merende sana e genuina o a un aperitivo per chiudere la giornata. Tutto questo e molto altro è la nuova Bottega in viale Piemonte 8 a Lessona, a fianco della storica panetteria di famiglia, per Simone De Mori un po' un ritorno alle origini, dove tradizione e innovazione si fondono in piena armonia.

“Era il locale che aveva aperto il papà, dove io lavoravo da ragazzo per portare il pane di notte, dove io venivo con la nonna e la mamma a fare merenda – racconta De Mori - . Un locale antico oggi rivisto in chiave moderna, dove l'estetica e il gusto non conoscono confini”.