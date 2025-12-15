Cosa portare in tavola a Natale? Federico Aglietti: "Vitello tonnato, brasato, plin e..." FOTO e VIDEO

Indiscutibile che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio Unesco, per Federico Aglietti di Aglietti Carni. E parlando di cucina...a Natale, qualche proposta?

Federico è convinto: "Non possono mancare a tavola il vitello tonnato, brasato e plin", ma la passione di Federico è il bue: "Mia mamma mi faceva un brasato buonissimo e mi ha fatto appassionare a questo lavoro...e perchè fare il bue solo a Natale? ed ecco che da noi lo trovate un po' più spesso.

Ma le proposte da Aglietti Carni sono tantissime: sia da portare in tavola che da regalare. "Durante l'anno noi giriamo in giro per l'Italia e portiamo qui i prodotti nuovi e... poi ci sono tante chicche, non resta che venire a trovarci!"