Biella, la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci FOTO e VIDEO

Nella mattina di oggi martedì 10 febbraio, alle ore 11.30, presso il cippo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato davanti alla Questura di Biella, si è tenuta la commemorazione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”. Si è proceduto alla benedizione del monumento, quindi il Questore Delia Bucarelli ha ricordato la figura di Palatucci.

Giovanni Palatucci (Montella, 31 maggio 1909 – Dachau, 10 febbraio 1945) è stato un poliziotto italiano, vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza. Inizialmente addetto all'ufficio stranieri dal 12 novembre 1937 e poi reggente della Questura di Fiume sino al 13 settembre 1944, quando fu arrestato dai tedeschi delle SS e internato il 22 ottobre successivo nel campo di concentramento di Dachau con il numero 117826, dove morì di stenti il 10 febbraio 1945, 78 giorni prima della liberazione del campo.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, tra queste l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.