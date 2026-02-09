 / EVENTI

Bona Up, studenti del Bona a scuola di creatività FOTO e VIDEO

Ad essere coinvolti nella mattinata divisi nelle aule della scuola in via Gramsci sono stati a turno tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi

Dalla produzione industriale al turismo, al mondo dell’arte, della comunicazione, dell’informazione, ai servizi del terzo settore sono in tutto 21 tra artisti ed aziende che nella giornata di oggi lunedì 9 febbraio hanno accolto l'invito a partecipare a Bona Up, l'iniziativa che ogni anno viene organizzata dall'IIS Bona per mettere in contatto gli studenti con il mondo delle imprese. E in questa nuova edizione il tema è stata la "creatività".

Ad essere coinvolti nella mattinata divisi nelle aule della scuola in via Gramsci sono stati a turno tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi: Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Attraverso testimonianze dirette, audio, musica, video, produzioni artistiche, presentazioni multimediali, utilizzo dei rispettivi siti web, gli allievi hanno potuto toccare con mano il mondo del lavoro e dell'arte.

