A Valdilana uno spettacolo teatrale per la Giornata della Memoria

Mercoledì 4 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Gae Aulenti di Valdilana, si è tenuto uno spettacolo teatrale dedicato alle scuole in occasione della Giornata della Memoria, offerto dal comune di Valdilana.

È andato in scena lo spettacolo “Cara Kitty… Anna Frank” della compagnia teatrale Artù, realizzato in collaborazione con l’associazione Un Ponte per Anne Frank. La bravissima attrice Caterina Rubini, accompagnata dalla regia di Maurizio Sarubbi, ha interpretato Anna Frank con grande intensità, replicando lo spettacolo in due rappresentazioni: una dedicata agli studenti delle scuole superiori Gae Aulenti e Bona; l'altra per le scuole medie di Mosso e la classe quinta della scuola primaria.

“Grande e sentita la partecipazione dei ragazzi, che hanno seguito lo spettacolo con attenzione e coinvolgimento – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Un sentito ringraziamento all’Istituto Gae Aulenti per l’ospitalità e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di riflessione e memoria”.