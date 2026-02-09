Biella, da vicolo Galeazzo a via Marconi: fermato il piromane delle auto: “Provavo soddisfazione”

La Polizia di Biella ha fermato il piromane che, dall’inizio dell’anno, ha seminato il panico nelle strade cittadine. Sin dal primo episodio, avvenuto a fine gennaio, quando i Vigili del Fuoco erano intervenuti per tre autovetture parcheggiate in vicolo Galeazzo che erano state date alle fiamme, i poliziotti avevano capito che l’origine di quell’incendio non poteva essere dovuto a un semplice guasto.

Subito sono scattate le indagini che, con il successivo episodio avvenuto qualche giorno dopo in via Marconi, nel quale sono rimasti coinvolti altri veicoli, hanno avuto una decisiva sferzata facendo restringere sempre di più il cerchio intorno ad un uomo di circa 45 anni residente a Biella, incastrato da alcune immagini della videosorveglianza cittadina oltreché dalle testimonianze di alcuni cittadini. L’uomo, messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare di aver appiccato lui gli incendi.

Portato in Questura ha descritto le modalità con cui dava fuoco alle autovetture specificando che non conosceva i proprietari delle stesse e che gli atti incendiari quindi non erano stati commessi con una specifica motivazione ma erano atti di un piromane che provava una soddisfazione nel compierle. L’uomo è stato denunciato per incendio doloso e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.