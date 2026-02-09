Tre sinistri in poche ore a Biella, due uomini in ospedale

Tre sinistri stradali e due uomini accompagnati al Pronto Soccorso in codice verde. È il bilancio registrato nel territorio di Biella nel solo pomeriggio di oggi, 9 febbraio: alle 14, in via Orfanotrofio, si è verificato uno scontro tra due auto senza feriti.

Un'ora dopo, in via Piacenza, incidente autonomo con una persona assistita dai sanitari del 118. Infine, nella prima serata odierna, in via Ivrea, è avvenuta una collisione tra un mezzo e una moto: ad avere la peggio proprio il centauro, subito soccorso dal personale medico. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.