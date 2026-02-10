Croce Rossa di Cossato: al via un nuovo corso per diventare volontari

Il Comitato di Cossato della Croce Rossa Italiana organizza un nuovo corso d’accesso per diventare volontari, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e alle attività dell’associazione.
Sono previste due date di presentazione del corso:
giovedì 13 febbraio 2026 alle ore 20.00 e sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15.00, entrambe presso la sede di Cossato, in via Giovanni Amendola 91.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email cossato.formazione@piemonte.cri.it.