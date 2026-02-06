Progetto Familiari Curanti, a Valdilana incontro partecipato: focus su prevenzione e alimentazione corretta

Sabato 31 gennaio, presso il Centro Diurno Alzheimer al Centro Zegna, si è svolto il 5° incontro del Progetto Familiari Curanti, promosso dal comune di Valdilana in collaborazione con ASL, il Comitato Tessera la Salute e i professionisti sanitari del territorio.



L’iniziativa rientra nel percorso di sostegno ai caregiver, ovvero a coloro che si prendono cura quotidianamente di familiari affetti da patologie croniche o da demenze. Durante l’incontro di oggi si è parlato in particolare di: igiene e prevenzione (anche degli incidenti domestici), alimentazione adeguata e corretta somministrazione dei farmaci.



“Un momento importante di informazione, confronto e supporto per chi svolge un ruolo fondamentale nella cura e nell’assistenza – riportano dall'amministrazione sui propri canali social - Il prossimo incontro è previsto per la fine di marzo. Il Comune di Valdilana ringrazia tutti i partecipanti e i professionisti coinvolti per l’impegno e la collaborazione”.