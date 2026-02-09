Torna la raccolta del farmaco, le farmacie aderenti

Dal 10 al 16 febbraio 2026 torna in tutta Italia e nella nostra Provincia l’iniziativa del BANCO FARMACEUTICO con la 26ma edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco che si svolgeranno nelle 39 farmacie aderenti in Biella e nel Biellese con la presenza di circa 120 volontari nella giornata di SABATO 14 FEBBRAIO.
I clienti delle farmacie saranno invitati ad acquistare e donare un farmaco di libera vendita da destinare ad uno dei 10 enti assistenziali del nostro territorio ai quali si rivolgono giornalmente le persone che si trovano a vivere in condizioni economiche difficili.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Biella e della Provincia di Biella.
Si ringraziano in particolare l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Leo Club Biella, il Rotaract Biella e l’ Hope Club Biella per la loro collaborazione.
L' elenco farmacie ed enti aderenti:
Antica Farmacia Pavignano – Biella
Farmacia Azzellino – Biella
Farmacia Balestrini – Biella
Farmacia Bassotto – Biella
Farmacia Biondi – Cavaglià
Farmacia Boglio – Quaregna Cerreto
Farmacia Caccia – Ronco
Farmacia Caligaris – Valdilana Trivero
Farmacia Cazzaniga – Crevacuore
Farmacia Corbellini – Valdilana Vallemosso
Farmacia Del Centro – Biella
Farmacia Del Vernato – Biella
Farmacia Di Ponderano – Ponderano
Farmacia Di Sandigliano – Sandigliano
Farmacia Domenicone – Biella
Farmacia Erbetta – Pray
Farmacia Ferracin – Pettinengo
Farmacia Ferraris – Pollone
Farmacia Friolotto – Cossato
Farmacia Marinoni – Biella
Farmacia Monticello – Mongrando
Farmacia Pisani – Gaglianico
Farmacia Pozzi – Tollegno
Farmacia Robiolio – Candelo
Farmacia Rolando – Vigliano Biellese
Farmacia Rollone – Valdilana Ponzone
Farmacia Ruffino – Viverone
Farmacia San Filippo – Biella
Farmacia San Giorgio – Cerrione
Farmacia San Giuseppe – Vigliano Biellese
Farmacia San Martino – Camburzano
Farmacia San Paolo Rolly – Biella
Farmacia San Raffaele – Cossato
Farmacia Santo Stefano – Biella
Farmacia Sostegno – Sostegno
Farmacia Superiore – Occhieppo Superiore
Farmacia Tonino – Graglia
Farmacia Toso – Occhieppo Inferiore
Farmacia Valeggia – Sagliano Micca
Enti assistenziali aderenti
Agora’ Organizzazione di volontariato ODV – Tollegno
L’Alveare ODV – Mongrando
Centro di accoglienza L’Arcobaleno ODV – Biella
Casa Maria Ausiliatrice – Roppolo
Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – Candelo
Centro Aiuto alla Vita – Biella
La Rete onlus associazione di volontariato – Biella
NOE Nuove Opportunità educative – Vigliano Biellese
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza – Cossato
Società San Vincenzo De Paoli
Biella.